Сергей Семак: «Ротор» с «Зенитом» будет сражаться в каждом моменте и каждом единоборстве

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался с журналистами накануне домашнего матча против «Ротора» в 27-м туре чемпионата России.

«Я думаю, нужно разделять «Ротор» со старым и с новым тренером, – цитирует Семака пресс-служба петербуржцев. – При новом тренере они не забили, но при этом играли достаточно хорошо, при том, что матчи были с нашими лидерами – и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и с «Динамо». Были моменты, когда игра могла сложиться по-другому, все матчи были напряженными. В матче с ЦСКА армейцам помог рикошет — они только в конце первого тайма смогли забить первый мяч. «Динамо» забило первый мяч с пенальти, а в игре с «Локомотивом» напряжение было практически до окончания матча. Легко не будет – это точно. «Ротор» будет сражаться в каждом моменте, в каждом единоборстве, чтобы набрать очки в матче с нами».

20 марта после увольнения белоруса Александра Хацкевича «Ротор» возглавил Юрий Батуренко, ранее помогавший Юрию Семину в московском «Локомотиве». С тех пор волгоградцы потерпели три безголевых поражений в матчах против столичных команд, уступив «Локомотиву» (0:2 дома), ЦСКА (0:2 в гостях) и «Динамо» (0:3 дома).

Матч «Зенит» – «Ротор» состоится 24 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

Команда Семака занимает первое место, на шесть очков опережая «Локомотив». «Ротор» занимает предпоследнюю 15-ю строчку таблицы, на два очка отставая от «Уфы».