Ловрен пропустит матч против «Ротора», но возможно сыграет за «Зенит» против «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья хорватского защитника Деяна Ловрена.

«Пока он занимается по индивидуальной программе, и к игре против «Ротора» не будет готов, – цитирует пресс-конференцию Семака официальный сайт «Зенита». – К следующей? Посмотрим, надеюсь, у него будет шанс сыграть с «Локомотивом».

Матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» – «Ротор» состоится 24 апреля. «Локомотив» команда Семака примет 2 мая.

Ранее Ловрен из-за мышечной травмы пропустил игры «Зенита» против «Сочи» и «Краснодара». Всего в нынешнем сезоне в активе Деяна 28 матчей, один гол и две результативные передачи.