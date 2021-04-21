Роман Широков - о Суперлиге: Все это было сделано, чтобы выбить деньги у УЕФА

Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что у проекта Суперлига изначально было мало шансов на существование.

«Изначально не особо верил в этот проект. Никто не дал бы 12 клубам просто так выйти. У них не было никакого проработанного плана. Все это было сделано, чтобы выбить как можно больше денег у УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) для богатых клубов. Не знаю, удалось ли им выполнить эту задачу. Я думаю, что клубы, которые вошли в Суперлигу, только ухудшили свое положение. По крайней мере со стороны футбольной общественности они столкнулись с негативом», - приводит слова Широкова News.ru

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Однако под воздействием общественного давления и возможных санкций многие основатели проекта вышли из него, а сама Суперлига была приостановлена на неопределенный срок.