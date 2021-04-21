Рональд Куман: Суперлига? Спрашивайте у президента Лапорты

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России 1-й тайм, 3' Ахмат 0 Крылья Советов 0 П1 2.24 Х 3.10 П2 3.50
Португалия - Примейра 17:30 Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 5.00
Португалия - Примейра 19:00 Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
БЕТСИТИ Кубок России 19:00 Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.32 П2 2.90
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.83 Х 3.70 П2 4.30
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.81 Х 3.80 П2 4.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.70
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.65 Х 3.30 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.50 Х 3.70 П2 1.84
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 5.70 Х 4.50 П2 1.57
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.48 Х 3.00 П2 3.30
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.51 Х 4.30 П2 7.10
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.23 Х 3.40 П2 3.40
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.35
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.61 Х 4.60 П2 5.10
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 3.00 Х 3.70 П2 2.30
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.40 Х 3.80 П2 2.08
Италия - Серия А 21:45 Специя 0 Интер М 0 П1 8.90 Х 5.30 П2 1.36
Италия - Серия А 21:45 Дженоа 0 Беневенто 0 П1 2.13 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.50 Х 3.30 П2 3.00
Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Парма 0 П1 1.23 Х 6.60 П2 14.0
Англия - Чемпионшип 21:45 Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.65 Х 3.00 П2 3.10
21 апреля 14:38
автор: Виктор Шарафудинов

Рональд Куман: Суперлига? Спрашивайте у президента Лапорты

«Барселона» пока еще не сделала никаких официальных заявлений о том, что выходит из проекта о создании нового турнира.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции попросил журналистов не задавать ему вопросов о Суперлиге.

«Вчера я разговаривал с президентом Лапортой, и он рассказал мне о некоторых деталях проекта, – цитирует Кумана Sport.es – Никто не знает, что будет дальше, и сейчас лучше всего не нервничать. Я хочу лучшего для «Барсы».

Больше я не буду давать никаких комментариев о Суперлиге. У меня нет таких полномочий. Моя работа – подготовить «Барселону» к матчу против «Хетафе», хотя меня не удивляют вопросы прессы о Суперлиге. Вот только об этом может рассказать только президент Лапорта. Мы вчера общались с ним по телефону по этому вопросу, но я не знаю, говорил ли он об этом с игроками».

Напомним, что о выходе из Суперлиги уже заявили шесть английских клубов («Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»), а также миланский «Интер» и мадридский «Атлетико».

Матч 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» «Хетафе» состоится завтра, 22 апреля.

источник: Sport.es
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