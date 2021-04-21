Рональд Куман: Суперлига? Спрашивайте у президента Лапорты

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции попросил журналистов не задавать ему вопросов о Суперлиге.

«Вчера я разговаривал с президентом Лапортой, и он рассказал мне о некоторых деталях проекта, – цитирует Кумана Sport.es – Никто не знает, что будет дальше, и сейчас лучше всего не нервничать. Я хочу лучшего для «Барсы».

Больше я не буду давать никаких комментариев о Суперлиге. У меня нет таких полномочий. Моя работа – подготовить «Барселону» к матчу против «Хетафе», хотя меня не удивляют вопросы прессы о Суперлиге. Вот только об этом может рассказать только президент Лапорта. Мы вчера общались с ним по телефону по этому вопросу, но я не знаю, говорил ли он об этом с игроками».

Напомним, что о выходе из Суперлиги уже заявили шесть английских клубов («Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»), а также миланский «Интер» и мадридский «Атлетико».

Матч 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Хетафе» состоится завтра, 22 апреля.