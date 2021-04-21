«Милан» опубликовал заявление по поводу Суперлиги

ФК «Милан» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу Суперлиги.

«Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением создать лучшее европейское футбольное соревнования для всех поклонников футбола по всему миру, – сказано в тексте заявления. – Мы действовали в интересах нашего клуба и наших болельщиков. Перемены не всегда проходят легко, но эволюция необходима для прогресса, и структура европейского футбола развивалась и менялась в течение десятилетий.

Тем не менее, болельщики по всему миру ясно выразили свое отношение и беспокойство по поводу создания Суперлиги, и «Милану» необходимо прислушаться к голосам тех, кто любит наш прекрасный вид спорта.

Мы продолжим работать над созданием устойчивой модели для развития футбола».

Напомним, что вчера о выходе из проекта объявили шесть английских клубов, а сегодня к ним присоединились миланский «Интер» и мадридский «Атлетико».