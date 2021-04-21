Арнор Сигурдссон: Хотим победить в полуфинале кубка и отомстить «Локомотиву» за поражение в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что победив в полуфинальном матче Кубка России московский «Локомотив», его команда ответит железнодорожникам за поражение в 20-м туре российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА уже далеко продвинулся в Кубке России, и теперь наша главная задача — попасть в финал. Для этого нужно победить «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в российской премьер-лиге», - приводит слова полузащитника «RT на русском», ссылаясь на пресс-службу ЦСКА.

Напомним, что в 20-м туре РПЛ «Локомотив» одержал домашнюю победу над ЦСКА со счетом 2:0, благодаря голам Виталия Лисаковича и Гжегожа Крыховяка.