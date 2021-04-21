«Ювентус» опубликовал заявление по поводу Суперлиги

Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу Суперлиги.

«Учитывая пресс-релиз о создании Суперлиги, опубликованный 19 апреля 2021 года, и последовавшие за ним переговоры, клуб поясняет, что он в курсе о намерениях некоторых команд выйти из проекта, хотя необходимые процедуры, предусмотренные соглашением между клубами, не были выполнены.

«Ювентус» остается убежден в важности проекта со спортивной и коммерческой точек зрения, а также в его законности. Тем не менее, в настоящий момент сохраняются лишь незначительные шансы, что проект будет осуществлен в своей первоначальной форме.

«Ювентус» по-прежнему стремится обеспечить благополучие в долгосрочной перспективе как для своего клуба, так и для всего футбольного движения», - говорится в заявлении.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Однако под воздействием общественного давления и возможных санкций многие основатели проекта вышли из него, а сама Суперлига была приостановлена на неопределенный срок.