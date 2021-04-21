Степашин будет оценивать результаты «Динамо» после завершение чемпионата России

Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин не стал оценивать результаты своей команды, при этом отметив, что надеется на выполнение клубом поставленной задачи.

«Давайте вернемся к вопросу об оценке результатов команды после матча с ЦСКА (прим. ред. - последний матч для «Динамо в РПЛ сезона-2020/21). Очень рассчитываю, что задача, которую поставили перед «Динамо» будет выполнена», - цитирует Степашина ТАСС.

В августе 2020 года Степашин говорил, что одной из задач «Динамо» является попадание в еврокубковую зону по итогам чемпионата России, для этого московская команда должна войти в первую четверку команд турнира, в случае если одна из первых четырех команд Российской премьер-лиги (РПЛ) выиграет Кубок России, то и пятое место станет еврокубковым.