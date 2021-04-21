Николай Наумов: «Локомотив» должен победить ЦСКА, но армейцы так просто не сдадутся

Бывший президент «Локомотив» Николай Наумов заявил, что он считает команду Марко Николича фаворитом в предстоящем противостоянии с ЦСКА.

«Локомотив» должен победить ЦСКА, – отметил Наумов в интервью для «Чемпоината». – Игра очень ответственная – на кону финал Кубка России. «Локомотив» всегда был кубковой командой, это должно послужить дополнительной мотивацией. Николичу безусловно важно завоевать первый трофей и доказать, что он тоже достойный тренер. У него запредельная мотивация.

Легко в сегодняшнем матче точно не будет, ЦСКА так просто не сдастся – это один из лидеров российского чемпионата. Почему они должны спокойно отдать Кубок? Вечером нас ожидает большая и интересная битва. У ЦСКА новый тренер. Думаю, Олич хочет доказать, что его пригласили не просто так. ЦСКА будет достойно сопротивляться, будет жаркая борьба».

Полуфинал Кубка России «Локомотив» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.