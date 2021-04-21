Агент Карреры заявил о готовности тренера вернуться в Россию

Агент экс-главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Андреа Д'Амико заявил, что тренер готов рассматривать предложения из России, но их пока не поступало.

«Массимо готов вернуться в Россию, но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, поскольку «Спартак» пока не выходил с нами с нами на связь. Как и по поводу Дженнаро Гаттузо», - приводит слова Д'Амико МК-Спорт, ссылаясь на РБ-Спорт.

Напомним, Массимо Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 годы, завоевав с командой чемпионство и Суперкубок России.

На прошлой неделе Каррера был уволен из итальянского «Бари».