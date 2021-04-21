Виктор Онопко: Если у Гайча все хорошо в «Беневенто», я бы на его месте не возвращался в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, почему аргентинскому нападающему Адольфо Гайчу не удалось проявить себя в московском клубе.

«К сожалению, совсем не прижился в ЦСКА Гайч, – отметил Онопко в интервью Sport24.ru – У Адольфо были отличные перспективы — хороший скромный парень, игрок молодежной сборной Аргентины. Но ему было сложно. Гайч приехал с другого конца света после 5 месяцев пандемии с лишним весом, сам громадный. Выкладывался, слушал советы, но не пошло. Мы и индивидуальные упражнения ему давали, и пытались подобрать тактику, но просто не шло. Я много с ним общался по-испански, объяснял. Мне очень жалко, что он не смог адаптироваться. Смотрю как он играет сейчас за «Беневенто», забивает «Ювентусу». Поперло. Может, РПЛ – не его чемпионат, а ЦСКА – не его команда.

Плюс в России аргентинцы тяжело адаптируются. В Италии и язык, и культура чуть ближе к аргентинским. Но Гончаренко и его штаб делали все, чтобы Адольфо заиграл. 10 миллионов отдали, такие вложения…

Если у Гайча все хорошо в «Беневенто», я бы на его месте не возвращался. Лучше ему играть там, раз идет. Думаю, дело не в тренере, а в адаптации».

После перехода из «Сан-Лоренсо» Гайч в прошлом году сыграл за ЦСКА 18 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.