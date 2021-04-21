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Португалия - Примейра 19:00 Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
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Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
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Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
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Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 5.70 Х 4.50 П2 1.57
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.50 Х 3.70 П2 1.84
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Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
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21 апреля 16:21
автор: Виктор Шарафудинов

Виктор Онопко: Если у Гайча все хорошо в «Беневенто», я бы на его месте не возвращался в ЦСКА

Аргентинец, за которого армейцы заплатили 8,5 млн евро, выступает за итальянский клуб на правах аренды.

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, почему аргентинскому нападающему Адольфо Гайчу не удалось проявить себя в московском клубе.

«К сожалению, совсем не прижился в ЦСКА Гайч, – отметил Онопко в интервью Sport24.ru – У Адольфо были отличные перспективы — хороший скромный парень, игрок молодежной сборной Аргентины. Но ему было сложно. Гайч приехал с другого конца света после 5 месяцев пандемии с лишним весом, сам громадный. Выкладывался, слушал советы, но не пошло. Мы и индивидуальные упражнения ему давали, и пытались подобрать тактику, но просто не шло. Я много с ним общался по-испански, объяснял. Мне очень жалко, что он не смог адаптироваться. Смотрю как он играет сейчас за «Беневенто», забивает «Ювентусу». Поперло. Может, РПЛ – не его чемпионат, а ЦСКА – не его команда.

Плюс в России аргентинцы тяжело адаптируются. В Италии и язык, и культура чуть ближе к аргентинским. Но Гончаренко и его штаб делали все, чтобы Адольфо заиграл. 10 миллионов отдали, такие вложения…

Если у Гайча все хорошо в «Беневенто», я бы на его месте не возвращался. Лучше ему играть там, раз идет. Думаю, дело не в тренере, а в адаптации».

После перехода из «Сан-Лоренсо» Гайч в прошлом году сыграл за ЦСКА 18 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

В конце аргентинца взял в аренду «Беневенто». В восьми играх за итальянский клуб Адольфо отметился двумя забитыми мячами.

источник: Sport24.ru
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