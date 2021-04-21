Леонид Слуцкий – о Суперлиге: Приятно, что болельщики взяли верх над коммерческой составляющей

Леонид Слуцкий прокомментировал новости о приостановке проекта по созданию европейской Суперлиги.

Новый турнир собирались создать английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед и «Ливерпуль», итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», а также испанские «Атлетико», «Реал» и «Барселона».

«Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола, – цитирует Слуцкого «РИА Новости». – И в футболе, несмотря на то что он очень финансово зависим, особенно в последние годы, традиции всегда играли большую роль, чем деньги. Под традициями я подразумеваю болельщиков, клубные цвета, эмблемы, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют.

Поэтому, как только появилась информация про Суперлигу, мне стало безумно интересно, что же победит в этом мире – традиции или финансовая составляющая, которая тоже для любого клуба крайне важна. И мне очень приятно, что добро победило зло, традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей».

На данный момент о приостановке работы над проектом Суперлиги официально объявили 10 клубов из 12 (кроме «Реала» и «Барселоны»).