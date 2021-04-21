Виктор Онопко: Главная причина спада Чалова – что он не уехал в Европу, но Гончаренко ни при чем

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился своим мнением по поводу спада в игре нападающего Федора Чалова.

«Думаю, главная причина спада Чалова – что он не уехал, – отметил Онопко в интервью для Sport24.ru – Он хотел уехать, у него было предложение из Европы. Сам он говорит, что ничего не поменялось, но я вижу, что он стал другим, стал больше думать на поле. Он проходил все сборы, был хорош в силовых упражнениях, но проблема была в голове.

Дело не в Гончаренко или смене схемы, Чалов стал другим после той истории. Такое иногда случается с молодыми футболистами. Бывает, что у молодых пропадает целый год карьеры после свадьбы. Это простая физиология: у человека начинается другая половая жизнь. Семейные проблемы, разводы, вопросы с детьми — все это влияет даже на опытных игроков. Они вроде тренируются, а думают о своих проблемах. Тут тренеру очень тяжело что-то сделать и влезть в голову. Можно помочь добрым словом, но это не всегда работает. Что касается Чалова – тут тренер точно ни при чем».

Напомним, что в сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 мячей. В чемионате-2019/20 Федор стал автором восьми голов, а по ходу нынешнего розыгрыша пять раз поразил ворота соперников ЦСКА.