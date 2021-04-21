«Шальке» опубликовал заявление по поводу нападения фанатов после вылета во вторую бундеслигу

ФК «Шальке» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу нападения болельщиков на игроков.

«Несмотря на всем понятное разочарование и гнев по после вылета команды во вторую бундеслигу, клуб никогда не смирится с тем, что физическая неприкосновенность его игроков и сотрудников оказывается под угрозой. Но именно это произошло минувшей ночью в результате действий отдельных лиц. Клуб самым решительным образом осуждает подобное поведение. Расследование уже ведется, и до его завершения не будет новых комментариев», – сказано в заявлении «Шальке».

Инцидент произошел минувшей ночью в Гельзенкирхене возле стадиона «Фельтинс-Арена» после возвращения команды из Билефельда. Болельщики забросали футболистов яйцами, сопровождая свои действия словесными оскорблениями.

20 апреля «Шальке» проиграл в гостях «Арминии» со счетом 0:1 и потерял даже теоритические шансы на сохранение места в элитном дивизионе.

В 30 турах сине-белые набрали лишь 13 очков, одержав две победы. Прошлый раз «Шальке» выступал во второй бундеслиге в сезоне-1990/91.