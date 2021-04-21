«Шальке» опубликовал заявление по поводу нападения фанатов после вылета во вторую бундеслигу

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Португалия - Примейра 2-й тайм, 67' Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 2.60 Х 1.95 П2 6.70
БЕТСИТИ Кубок России 1-й тайм, 2' Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.75
Португалия - Примейра 1-й тайм, 2' Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.80 Х 3.80 П2 4.40
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.70
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.90
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 6.00 Х 4.50 П2 1.54
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.70 Х 3.80 П2 1.79
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.48 Х 3.00 П2 3.30
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.49 Х 4.40 П2 7.20
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.17 Х 3.50 П2 3.50
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 2.75 Х 3.70 П2 2.48
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.58 Х 4.60 П2 5.40
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.40 Х 4.00 П2 2.02
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Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 2.90 Х 3.40 П2 2.50
Италия - Серия А 21:45 Дженоа 0 Беневенто 0 П1 2.14 Х 3.20 П2 3.90
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Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.65 Х 3.00 П2 3.10
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Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Парма 0 П1 1.22 Х 6.80 П2 14.5
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 21:45 Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.40
21 апреля 17:31
автор: Виктор Шарафудинов

«Шальке» опубликовал заявление по поводу нападения фанатов после вылета во вторую бундеслигу

Футболистов гельзенкирхенского клуба забросали яйцами.

ФК «Шальке» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу нападения болельщиков на игроков.

«Несмотря на всем понятное разочарование и гнев по после вылета команды во вторую бундеслигу, клуб никогда не смирится с тем, что физическая неприкосновенность его игроков и сотрудников оказывается под угрозой. Но именно это произошло минувшей ночью в результате действий отдельных лиц. Клуб самым решительным образом осуждает подобное поведение. Расследование уже ведется, и до его завершения не будет новых комментариев», – сказано в заявлении «Шальке».

Инцидент произошел минувшей ночью в Гельзенкирхене возле стадиона «Фельтинс-Арена» после возвращения команды из Билефельда. Болельщики забросали футболистов яйцами, сопровождая свои действия словесными оскорблениями.

20 апреля «Шальке» проиграл в гостях «Арминии» со счетом 0:1 и потерял даже теоритические шансы на сохранение места в элитном дивизионе.

В 30 турах сине-белые набрали лишь 13 очков, одержав две победы. Прошлый раз «Шальке» выступал во второй бундеслиге в сезоне-1990/91.

источник: ФК «Шальке»
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