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Португалия - Примейра 2-й тайм, 67' Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 2.60 Х 1.95 П2 6.70
Португалия - Примейра 1-й тайм, 2' Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.75
БЕТСИТИ Кубок России 1-й тайм, 2' Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.80 Х 3.80 П2 4.40
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.70
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.70 Х 3.80 П2 1.79
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 6.00 Х 4.50 П2 1.54
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.17 Х 3.50 П2 3.50
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.48 Х 3.00 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.49 Х 4.40 П2 7.20
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.35
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Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.40
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Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.65 Х 3.00 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 2.90 Х 3.40 П2 2.50
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Парма 0 П1 1.22 Х 6.80 П2 14.5
21 апреля 17:34
автор: Максим Скороходов

Алаба подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт

Австриец перейдет в испанский клуб в качестве свободного агента.

Как сообщает Sky Sports австрийский защитник Давид Алаба по истечении контракта с мюнхенской «Баварией» летом перейдет в мадридский «Реал», подписав соглашение сроком на пять лет.

Алаба перешел в систему «Баварии» в 2008 году в возрасте 16 лет. За основную команду немецкого клуба австриец выступает с 2010 года. За все время выступления за основной состав «Баварии» Алаба выиграл шесть чемпионатов, шесть кубков и шесть суперкубков Германии. Также вместе со своим клубом австриец по два раза побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

В нынешнем сезоне Алаба сыграл в 41 матче, забил два гола и отдал пять результативных передач.

источник: Sky Sports
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