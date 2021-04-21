Алаба подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт

Как сообщает Sky Sports австрийский защитник Давид Алаба по истечении контракта с мюнхенской «Баварией» летом перейдет в мадридский «Реал», подписав соглашение сроком на пять лет.

Алаба перешел в систему «Баварии» в 2008 году в возрасте 16 лет. За основную команду немецкого клуба австриец выступает с 2010 года. За все время выступления за основной состав «Баварии» Алаба выиграл шесть чемпионатов, шесть кубков и шесть суперкубков Германии. Также вместе со своим клубом австриец по два раза побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

В нынешнем сезоне Алаба сыграл в 41 матче, забил два гола и отдал пять результативных передач.