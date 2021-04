Фанаты дортмундской «Боруссии» салютом отпраздновали вылет «Шальке» во вторую бундеслигу (видео)

Фанаты дортмундской «Боруссии» устроили в Гельзенкирхене большой салют после вылета «Шальке» во вторую бундеслигу.

Об этом сообщил журналист Deutsche Welle Мэтт Форд, опубликовав видео в твиттере.

Fireworks over Gelsenkirchen tonight following Schalke’s relegation from the #Bundesliga.



Reliably informed that Borussia Dortmund ultras are responsible ... 😬#S04 #BVB pic.twitter.com/x31JlkIy6s