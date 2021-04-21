«Крылья Советов» вышли в финал Кубка России, пройдя «Ахмат» в серии пенальти

Самарские «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России, пройдя грозненский «Ахмат».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти самарский клуб оказался точнее 4:1 .

Отметим, что в компенсированное ко второму тайму время оба клуба, готовясь к серии пенальти, провели несколько замен, а самарцы поменяли в том числе вратаря: вместо Ивана Ломаева вышел Евгений Фролов.

Второй полуфинал «Локомотив» - ЦСКА также пройдет сегодня, матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Финальная игра пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде.