«Крылья Советов» вышли в финал Кубка России, пройдя «Ахмат» в серии пенальти

Самарские «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России, пройдя грозненский «Ахмат».
Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти самарский клуб оказался точнее 4:1 .
Отметим, что в компенсированное ко второму тайму время оба клуба, готовясь к серии пенальти, провели несколько замен, а самарцы поменяли в том числе вратаря: вместо Ивана Ломаева вышел Евгений Фролов.
Второй полуфинал «Локомотив» - ЦСКА также пройдет сегодня, матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Финальная игра пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде.
«Крылья Советов» во второй раз в истории пробились в финал Кубка России. В 2004 году самарская команда добралась до решающего матча под руководством Гаджи Гаджиева и в Москве потерпела поражение 0:1 от грозненского «Терека» (так тогда назывался «Ахмат»).
Кубок России
Полуфинал
«Ахмат» (Грозный) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:0 (пен. 1:4)
«Ахмат»: Гудиев, Нижич, Богосовац, Семенов, Анхель, Швец (Пуцко, 90), Тимофеев, Харин (Мелкадзе, 67), Ненахов, Альмаши (Бериша, 53), Ильин (Янку, 90).
«Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 90), Солдатенков, Зеффан, Чернов, Рикарду Алвеш, Горшков, Витюгов (Комбаров, 90), Зиньковский, Ежов (Кабутов, 86), Сергеев, Сарвели (Голенков, 82).