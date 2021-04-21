Диего Симеоне: Выход «Атлетико» из Суперлиги – это хорошее решение для всех

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал решение клуба из числа организаторов Суперлиги.

«Наш гендиректор сказал мне, что есть сомнения по поводу участия в Суперлиге, учитывая сложившуюся ситуацию, – цитирует слова Симеоне Marca. – Ночью было принято решение о выходе клуба из этого проекта. Мы понимаем, что это было сделано после бурной реакции фанатов и всей семьи «Атлетико».

Выход из Суперлиги – это хорошее решение для всех. Когда начинаются столь мощные движения, всегда в итоге происходят изменения. У меня нет сомнений, что в будущем футбол изменится к лучшему. Я считаю, что всем сторонам конфликта нужно встретиться и обсудить ситуацию».

Новый турнир собирались создать английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед и «Ливерпуль», итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», а также испанские «Атлетико», «Реал» и «Барселона». На данный момент о выходе из проекта объявили все, кроме «Реала» и «Барселоны».