Диего Симеоне: Выход «Атлетико» из Суперлиги – это хорошее решение для всех

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Португалия - Примейра 2-й тайм, 67' Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 2.60 Х 1.95 П2 6.70
Португалия - Примейра 1-й тайм, 2' Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.75
БЕТСИТИ Кубок России 1-й тайм, 2' Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.80 Х 3.80 П2 4.40
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.70
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.70 Х 3.80 П2 1.79
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 6.00 Х 4.50 П2 1.54
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.17 Х 3.50 П2 3.50
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.49 Х 4.40 П2 7.20
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.48 Х 3.00 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 2.75 Х 3.70 П2 2.48
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.35
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.58 Х 4.60 П2 5.40
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.40 Х 4.00 П2 2.02
Италия - Серия А 21:45 Специя 0 Интер М 0 П1 8.90 Х 5.30 П2 1.36
Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.40
Италия - Серия А 21:45 Дженоа 0 Беневенто 0 П1 2.14 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 21:45 Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.65 Х 3.00 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 2.90 Х 3.40 П2 2.50
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Парма 0 П1 1.22 Х 6.80 П2 14.5
21 апреля 18:14
автор: Виктор Шарафудинов

Диего Симеоне: Выход «Атлетико» из Суперлиги – это хорошее решение для всех

Большинство организаторов нового турнира один за другим отказались от своих планов под угрозой санкций со стороны УЕФА.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал решение клуба из числа организаторов Суперлиги.

«Наш гендиректор сказал мне, что есть сомнения по поводу участия в Суперлиге, учитывая сложившуюся ситуацию, – цитирует слова Симеоне Marca. – Ночью было принято решение о выходе клуба из этого проекта. Мы понимаем, что это было сделано после бурной реакции фанатов и всей семьи «Атлетико».

Выход из Суперлиги – это хорошее решение для всех. Когда начинаются столь мощные движения, всегда в итоге происходят изменения. У меня нет сомнений, что в будущем футбол изменится к лучшему. Я считаю, что всем сторонам конфликта нужно встретиться и обсудить ситуацию».

Новый турнир собирались создать английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед и «Ливерпуль», итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», а также испанские «Атлетико», «Реал» и «Барселона». На данный момент о выходе из проекта объявили все, кроме «Реала» и «Барселоны».

источник: Marca
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