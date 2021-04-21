Черданцев назвал Суперлигу наивной идеей

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что топ-клубы заранее ошибались, считая Суперлигу интересной болельщикам.

Комментатор, оперируя цифрами рейтингов телетрансляций, уверяет, что матчи местных чемпионатов интереснее зрителю, чем встречи Еврокубков с иностранными командами.

«Что касается гипотетического интереса к междусобойчику «Ювентуса» и «Ливерпуля», то это вообще никому не интересно, в том числе и болельщикам «Ювентуса» и «Ливерпуля». Или «МЮ» — «Атлетико» Мадрид — тоже просто совсем не интересно. И, мне кажется, это была какая-то наивная идея, что Суперлига могла иметь глобальный интерес» - приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Однако под воздействием общественного давления и возможных санкций многие основатели проекта вышли из него, а сама Суперлига была приостановлена на неопределенный срок.