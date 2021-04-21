«Локомотив» подал апелляцию на решение КДК о проведении матча на нейтральном поле

Как сообщает официальный сайт «железнодорожников», соответствующие документы направлены в Апелляционный комитет РФС.

Напомним, после встречи 25-го тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак» красно-белые подали жалобу в КДК РФС на то, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина заходил в судейскую комнату до матча, несмотря на то, что ее посещение посторонними лицами, не входящими в состав судейской бригады, строго запрещено.

Позже было установлено, что Сухина посещал судейскую трижды. Кроме того, после игры туда также проходил и начальник «Спартака» Василий Козловцев.

КДК наказал обоих руководителей денежным штрафом, а «Локомотив» обязал провести матч 29-го тура РПЛ против московского «Динамо» на нейтральном поле.