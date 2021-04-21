Павел Погребняк - о продлении контракта с «Уралом»: Будем решать в конце сезона

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, чей контракт с клубом действует до конца текущего сезона, рассказал о возможном будущем своей карьеры.

«На данный момент у меня действующий контракт до конца сезона. Все разговоры о продлении контракта или, может быть, Погребняк закончит играть - это будет решаться в конце сезона. Сейчас пока это не актуально, еще важные игры впереди, не до контрактов. Все в процессе обсуждения», - приводит слова нападающего ТАСС.

Отметим, что в текущем сезоне Погребняк провел 15 матчей во всех турнирах, забив в них четыре гола.

Сам «Урал» с 30 очками занимает 12-е место в российской премьер-лиги и еще не обеспечил себе участие в высшем дивизионе страны на следующий сезон.