УЕФА опубликовал имена арбитров ЕВРО-2020, Карасев будет работать на турнире

УЕФА опубликовал на своем сайте полный список судей, которые будут работать на чемпионате Европы-2020.

В него в том числе попал российский арбитр Сергей Карасев, у которого будет два помощника Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Помимо Карасева, в список главных судей грядущего Евро включены Феликс Брих, Даниэль Шиберт (оба — Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Карлос Дель Серро Гранде, Антониу Матеу Лаос (оба — Испания), Андреас Экберг (Швеция), Орель Гринфельд (Израиль), Овидиу Хацеган, Иштван Ковач (оба — Румыния), Бьорн Кайперс, Дэнни Маккелли (оба — Голландия), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Соареш Диаш (Португалия), Клеман Тюрпен (Франция) и Славко Винчич (Словения).

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в двенадцати городах Старого Света, включая Санкт-Петербург.