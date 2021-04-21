Титов считает, что у «Спартака» достаточно защитников, которые могут заменить Жиго в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник и легенда «Спартака» Егор Титов прокомментировал дисквалификацию Жиго перед матчем с ЦСКА в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Потеря ли для «Спартака» отсутствие Жиго? Сейчас возвращаются Айртон и Джикия, есть Маслов и Кутепов, поэтому выбор на дерби будет. Я бы не делал акцент на Жиго, у него бывают ошибки», - приводит слова Титова «Матч ТВ».

Отметим, что матч «Спартак»-ЦСКА пройдет 25 апреля в 16:30 по московскому времени. На данный момент красно-белые занимают третье место в российской премьер-лиге с 47 очками, а армейцы - пятое, у них на очко меньше.