Киммих - о возможном переходе Алабы в «Реал»: Это достойный вариант для продолжения карьеры

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением о возможном переходе своего одноклубника Давида Алабы в мадридский «Реал».

«Давид все выиграл и по нескольку раз. Один раз даже завоевал шесть трофеев за один год. «Реал» — достойный вариант для продолжения карьеры. После того, как поиграл в «Баварии», трудно сделать шаг вперед, но мадридский клуб — как раз такой вариант», — цитирует Goal слова хавбека.

В ткущем чемпионате Германии Алаба провел 23 матча, в которых забил три гола и отдал десять результативных передач.