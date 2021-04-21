Малиновский раскритиковал идею Суперлиги

«Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов. Мне не нравится идея Суперлиги. Я не знаю никого, кому этот проект пришелся бы по душе», - приводит слова футболиста «La Gazzetta dello Sport».

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании закрытого турнира - Суперлиги.

После резкой критики проекта со стороны ФИФА, УЕФА и ведущих национальных чемпионатов, а также угрозы санкций вплоть до исключения команд из еврокубков и запрета игрокам выступать за национальные сборные, ряд клубов объявили о выходе из проекта.

Позже появилось заявление руководства Суперлиги о приостановке запуска турнира.