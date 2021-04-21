«Локомотив» вышел в финал Кубка России, обыграв ЦСКА

Московский «Локомотив» вышел в финал кубка России, обыграв в полуфинале ЦСКА со счетом 3:0.

Отметим, что первым ворота соперника поразил футболист ЦСКА Саломон Рондон (6-я минута матча), но главный арбитр встречи Сергей Карасев, после просмотра видеоповтора, не засчитал гол из-за того, что мяч в атаке попал в руку Рондона.

Первый мяч встречи был забит по правилам на 16-й минуте, отличился гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано.

Второй тайм армейцы начали активно, но пропустили с углового на 53-й минуте встречи. Мяч после единоборства форварда «Локомотива» Федора Смолова и хавбека ЦСКА Ивана Обякова отправился в ворота Игоря Акинфеева от ноги последнего.

Окончательный счет установил полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк, забив в дополнительное время.