Сергей Хусаинов: Приглашение Карасева на Евро свидетельствует о соответствии уровня нашего судейства

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов, прокомментировал включение бригады Сергея Карасева в список судей, которые будут работать на чемпионате Европы.

«Всегда плюс, когда на финальные части таких турниров приглашается наш арбитр, можно говорить о том, что уровень судейства соответствует» - приводит слова Хусаинова ТАСС.

Добавим, что помощниками Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в двенадцати городах Старого Света, включая Санкт-Петербург.