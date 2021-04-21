«ПСЖ» разгромил «Анже» в четвертьфинале Кубка Франции

«ПСЖ» победил «Анже» в четвертьфинале Кубка Франции со счетом 5:0.

Главным героем встречи стал аргентинский форвард Мауро Икарди, на его счету хет-трик (голы забиты на 9-й, 68-й и 90-й минутах). Также один гол забил бразильский нападающий Неймар (65), а до этого защитник «Анже» Венсан Мансо, отправил мяч в свои ворота (23).

Ранее в полуфинал кубка пробились «Монпелье» и клуб четвертого дивизиона Франции «Румийи Вальер» . Последнего полуфиналиста сегодня определят «Лион» и «Монако».

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