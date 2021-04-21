«Осасуна» победила «Валенсию» со счетом 3:1 в домашнем матче 31-го тура испанской примеры.

У победившей команды забивали Хавьер Мартинес (13), Хонатан Кальери (32) и Роберто Торрес в течении двух мянут пробивавший два пенальти, но реализовавший один из них (67).

У проигравшей команды отличился Кевин Гамейро (30)

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле 70 минут и не отличился результативными действиями.

«Осасуна» поднялась на восьмое место чемпионата Испании, набрав 40 очков, «Валенсия» - четырнадцатая с 35 баллами.