Ван дер Сар может стать новым председателем правления «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает в своем твиттере итальянский журналист Николо Скира, генеральный директор амстердамского «Аякса» Эдвин Ван дер Сар может сменить Эда Вудворда на посту председателя правления «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что занимающий эту должность Эд Вудворд покидает клуб в связи с выходом манкунианцев из проекта Суперлиги.

Позже клуб опроверг эту информацию, заявив, что Вудворд покинет свой пост в конце 2021 года, и его уход никак не связан с приостановкой запуска Суперлиги.