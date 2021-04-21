Президент «ПСЖ» возглавил Ассоциацию европейских клубов

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи стал руководителем Ассоциации европейских клубов (ECA).

«Большая честь быть избранным моими коллегами. Я безоговорочно предан всему футбольному сообществу. Футбол, который любят миллионы болельщиков, будет процветать только в единстве», — приводит слова функционера официальный сайт организации.

Аньелли занимал пост руководителя ECA с 2017 года. Итальянец покинул должность после появления информации о создании Суперлиги.