Франсуа Камано: Голевая засуха - вопрос адаптации

«Спасибо нашим защитникам - с ними очень легко играть впереди и забивать. Главное - это та игра, которую мы показываем. Хочу поблагодарить всю команду.

Моя полугодовая голевая засуха - вопрос адаптации. С каждым днем я все лучше чувствую себя и своих партнеров.

Когда я только приехал в Москву, то не был готов на сто процентов.

В зимнюю паузу я хорошо провел время с семьей и зарядил батарейки.

Решение поставить меня в атаку было очень удачным, я раскрылся», - приводит слова форварда телеканал «Матч ТВ».