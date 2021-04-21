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21 апреля 23:30
автор: Александр Поволоцкий

«Вольфсбург» обыграл в гостях «Штутгарт» и вышел на третье место в бундеслиге

Хозяева поля потерпели третье поражения кряду.

«Вольфсбург» в матче 30-го тура чемпионата Германии переиграл в гостях «Штутгарт» со счетом 3:1.

Автором единственного гола в составе хозяев на 91-й минуте стал Гонсало Кастро. У победителей отличились Ксавер Шлагер (13), Ваутер Вегорст (29) и Янник Геррардт (65).

«Вольфсбург» вернулся на третье место в таблице, имея в активе 57 очков. «Штутгарт» с 39-ю занимает десятую строчку.

В следующем туре «волки» сыграют дома с дортмундской «Боруссией» (24 апреля), а «Штутгарт» в этот же день встретится в гостях с «РБ Лейпцигом».

Чемпионат Германии

30-й тур

«Штутгарт» — «Вольфсбург» — 1:3 (0:2)

Голы: Кастро, 90+1 - Шлагер, 13, Вегорст, 29, Геррардт, 65.

источник: «Советский спорт»
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