Бильбао не примет матчи чемпионата Европы

Испанский город Бильбао не сможет принять матчи чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает AFP, от проведения игр отказались власти муниципалитета. Бильбао был одним из городов, которые не предоставили УЕФА гарантий допуска болельщиков на стадион во время матчей турнира. С такой же проблемой столкнулись Дублин и Мюнхен.

Стадион в Бильбао должен был принять встречи группы Е: Испания — Швеция, Испания — Польша и Словакия — Испания. Также там должна была состояться игра 1/8 финала турнира.

В пятницу, 23 апреля, УЕФА должен окончательно определиться с городами чемпионата Европы-2020.