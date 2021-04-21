Бильбао не примет матчи чемпионата Европы

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Португалия - Примейра 2-й тайм, 90+3' Спортинг 1 Белененсеш 2
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Чикаго Блэкхоу 0 Нэшвилл Предат 0 П1 2.90 Х 4.20 П2 2.13
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Рэптор 0 Бруклин Нетс 0 П1 1.57 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Финикс Санз 0 П1 2.35 П2 1.63
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Индиана Пэйсер 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.29 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Голден Стэйт У 0 П1 2.10 П2 1.77
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Кливленд Кавал 0 Чикаго Буллз 0 П1 2.10 П2 1.77
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Никс 0 Атланта Хоукс 0 П1 2.00 П2 1.85
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Юта Джаз 0 П1 5.30 П2 1.17
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Сан-Антонио Сп 0 Майами Хит 0 П1 2.00 П2 1.85
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Маверик 0 Детройт Пистон 0 П1 1.17 П2 5.30
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Аризона Койотс 0 Миннесота Уайл 0 П1 3.20 Х 4.20 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Вегас Голден Н 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.60 Х 4.70 П2 4.70
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Денвер Наггетс 0 П1 1.96 П2 1.88
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Мемфис Гриззли 0 П1 2.15 П2 1.72
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.53 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Эдмонтон Ойлер 0 Монреаль Канад 0 П1 2.15 Х 4.20 П2 2.85
Португалия - Примейра 17:00 Тондела 0 Насьонал 0 П1 2.06 Х 3.70 П2 3.60
Португалия - Примейра 19:00 Жил Висенте 0 Фамаликан 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.80
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.00 Х 3.80 П2 2.20
Италия - Серия А 19:30 Рома 0 Аталанта 0 П1 3.60 Х 4.10 П2 1.94
Испания - Примера 20:00 Атлетико М 0 Уэска 0 П1 1.41 Х 4.70 П2 8.80
Германия - Бундеслига 20:00 Альба 0 Лёвен Брауншве 0
Португалия - Примейра 21:00 Портимоненсе 0 Бенфика 0 П1 6.90 Х 4.30 П2 1.52
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Лацио 0 П1 2.04 Х 3.70 П2 3.60
Испания - Примера 22:00 Гранада 0 Эйбар 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.00
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Сельта 0 П1 1.92 Х 3.70 П2 4.10
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Хетафе 0 П1 1.22 Х 6.70 П2 15.0
Португалия - Примейра 23:00 Порту 0 Витория Гимара 0
21 апреля 23:46
автор: Александр Поволоцкий

Бильбао не примет матчи чемпионата Европы

На стадионе «Сан-Мамес» должны были состоятся четыре матча.
Испанский город Бильбао не сможет принять матчи чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает AFP, от проведения игр отказались власти муниципалитета. Бильбао был одним из городов, которые не предоставили УЕФА гарантий допуска болельщиков на стадион во время матчей турнира. С такой же проблемой столкнулись Дублин и Мюнхен.

Стадион в Бильбао должен был принять встречи группы Е: Испания — Швеция, Испания — Польша и Словакия — Испания. Также там должна была состояться игра 1/8 финала турнира.

В пятницу, 23 апреля, УЕФА должен окончательно определиться с городами чемпионата Европы-2020.

источник: AFP
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