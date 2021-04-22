«Специя» и «Интер» разошлись миром

В матче 30-го тура лидер Серии А «Интер» не смог обыграть на выезде клуб «Специя» (1:1).
Оба мяча были забиты в первом тайме. На 12-й минуте отличился нападающий хозяев Диего Фариас. «Интер» сравнял счет благодаря точному удару Ивана Перишича (39).
После этой игры подопечные Антонио Конте продолжают лидировать в чемпионате Италии, набрав 76 очков. «Специя» на 15-й строчке - 33 балла.
В следующем туре «Интер» сыграет дома с «Вероной» (25 апреля), а «Специя» в гостях встретится с «Дженоа» (24 апреля).
источник: «Советский спорт»