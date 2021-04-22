«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Астон Виллу»

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Португалия - Примейра 2-й тайм, 90+3' Спортинг 1 Белененсеш 2
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Финикс Санз 0 П1 2.35 П2 1.63
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Чикаго Блэкхоу 0 Нэшвилл Предат 0 П1 2.90 Х 4.20 П2 2.13
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Кливленд Кавал 0 Чикаго Буллз 0 П1 2.10 П2 1.77
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Индиана Пэйсер 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.29 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Голден Стэйт У 0 П1 2.10 П2 1.77
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Рэптор 0 Бруклин Нетс 0 П1 1.57 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Юта Джаз 0 П1 5.30 П2 1.17
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Никс 0 Атланта Хоукс 0 П1 2.00 П2 1.85
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Маверик 0 Детройт Пистон 0 П1 1.17 П2 5.30
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Сан-Антонио Сп 0 Майами Хит 0 П1 2.00 П2 1.85
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Аризона Койотс 0 Миннесота Уайл 0 П1 3.20 Х 4.20 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Вегас Голден Н 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.60 Х 4.70 П2 4.70
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Мемфис Гриззли 0 П1 2.15 П2 1.72
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Эдмонтон Ойлер 0 Монреаль Канад 0 П1 2.15 Х 4.20 П2 2.85
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Денвер Наггетс 0 П1 1.96 П2 1.88
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.53 П2 2.60
Португалия - Примейра 17:00 Тондела 0 Насьонал 0 П1 2.06 Х 3.70 П2 3.60
Португалия - Примейра 19:00 Жил Висенте 0 Фамаликан 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.80
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.00 Х 3.80 П2 2.20
Италия - Серия А 19:30 Рома 0 Аталанта 0 П1 3.60 Х 4.10 П2 1.94
Испания - Примера 20:00 Атлетико М 0 Уэска 0 П1 1.41 Х 4.70 П2 8.80
Германия - Бундеслига 20:00 Альба 0 Лёвен Брауншве 0
Португалия - Примейра 21:00 Портимоненсе 0 Бенфика 0 П1 6.90 Х 4.30 П2 1.52
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Лацио 0 П1 2.04 Х 3.70 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.00
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Сельта 0 П1 1.92 Х 3.70 П2 4.10
Испания - Примера 22:00 Гранада 0 Эйбар 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Португалия - Примейра 23:00 Порту 0 Витория Гимара 0
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Хетафе 0 П1 1.22 Х 6.70 П2 15.0
22 апреля 00:40
автор: Александр Поволоцкий

«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Астон Виллу»

Главный арбитр матча Питер Бэнкс показал две красные карточки.

«Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Уже на первой минуте матча Джон Макгинн вывел хозяев вперед. Фил Фоден (22-я минута) сравнял счет, а перед перерывом Родриго Эрнандес (40) забил второй мяч «горожан».

Команды доигрывали встречу вдесятером. В конце первого тайма Джон Стоунз из «Манчестер Сити» получил красную карточку, а на 56-й минуте судья удалил полузащитника «Астон Виллы» Мэттью Кэша.

«МС» продолжает лидировать в таблице, набрав 77 очков. «Львы» с 44 баллами располагаются на 11-й позиции.

25 апреля в следующем туре «Астон Вилла» примет «Вест Бромвич», а 1 мая «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

32-й тур

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:2 (1:2)

Голы: Макгинн, 1. — Фоден, 22. Эрнандес, 40.

Удаления: Кэш, 56. — Стоунз, 42.

источник: «Советский спорт»
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