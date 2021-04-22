«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Астон Виллу»

«Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
Уже на первой минуте матча Джон Макгинн вывел хозяев вперед. Фил Фоден (22-я минута) сравнял счет, а перед перерывом Родриго Эрнандес (40) забил второй мяч «горожан».
Команды доигрывали встречу вдесятером. В конце первого тайма Джон Стоунз из «Манчестер Сити» получил красную карточку, а на 56-й минуте судья удалил полузащитника «Астон Виллы» Мэттью Кэша.
«МС» продолжает лидировать в таблице, набрав 77 очков. «Львы» с 44 баллами располагаются на 11-й позиции.
25 апреля в следующем туре «Астон Вилла» примет «Вест Бромвич», а 1 мая «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Кристал Пэлас».