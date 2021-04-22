«Реал» разгромил «Кадис» и возглавил таблицу чемпионата Испании

В мачте 31-го тура чемпионата Испании «Кадис» уступил дома мадридскому «Реалу» со счетом 0:3.

Все три гола «сливочные» забили во первом половине игры. Дважды отличился Карим Бензема. Первый гол француз забил с пенальти на 30-й минуте, еще через десять минут форвард оформил дубль. Еще один мяч на счету Альваро Одриосолы.

После этой победы «Реал» с возглавил таблицу чемпионата, обойдя «Атлетико» по дополнительным показателям. У обеих команд по 70 очков, но у подопечных Диего Симеоне есть игра в запасе. «Желтая субмарина» на 13-й строчке с 36-ю баллами.

24 апреля «Реал» сыграет дома с «Бетисом», а «Кадис» в этот же день сыграет на выезде «Вальядолидом».

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