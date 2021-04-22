Чеферин - о словах Переса: Он хочет, чтобы президент УЕФА слушался его и делал все, что он пожелает

Испанец заявил, что не хочет видеть 53-летнего словенского функционера на должности президента Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Это еще больше подталкивает меня остаться на своей должности. Перес хочет, президент УЕФА слушался его и делал все, что он пожелает», — цитирует Чеферина журналист Фабрицио Романо.

Конфликт между Чеферином и Пересом возник на фоне информации о Суперлига. Президент «Реала» является одним из основателей нового турнира. На данный момент проект Суперлиги приостановлен.