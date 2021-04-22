Хосеп Гвардиола: Для «Манчестер Сити» победа в АПЛ находится на приоритетном месте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).

«Мы хорошо выглядели даже после удаления. Затем составы команд уравнивались, и мы продолжили контролировать ситуацию.

Команда выглядела отлично, я рад, что мы одержали победу. Для нас победа в чемпионате Англии стоит на первом месте», - приводит слова специалиста Sky Sports.

После 33-х игр в первенстве страны «Манчестер Сити» лидирует в таблице, набрав 77 очков. «Астон Вилла» расположилась на 11-й строчке - 44 балла, но бирмингемцы провели только 31 матч.