Флорентино Перес: Мы не боимся репрессий со стороны УЕФА или ФИФА

Президент «Реала» и глава Суперлиги Европы Флорентино Перес уверен, что новую лигу еще удастся запустить.

«Мы не боимся репрессий со стороны УЕФА или ФИФА. Если вы думаете, что Суперлига мертва, вы абсолютно ошибаетесь. Пока что из Суперлиги никто не вышел. Комиссию за это никто не заплатил. Подписанные контракты имеют обязательную силу», - приводит слова руководителя El Larguero.

Ранее «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Интер» заявили о выходе из состава участников Суперлиги. После этого руководство новой лиги объявило о приостановке проекта.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В соревновании должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.