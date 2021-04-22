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НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 44' Лос-Анджелес К 99 Мемфис Гриззли 93 П1 1.15 П2 5.50
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 43' Сакраменто Кин 105 Миннесота Тимб 115 П1 1.70 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 47' Портленд Трэйл 103 Денвер Наггетс 103
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Эдмонтон Ойлер 1 Монреаль Канад 2
Португалия - Примейра 17:00 Тондела 0 Насьонал 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.60
Португалия - Примейра 19:00 Жил Висенте 0 Фамаликан 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.80
Италия - Серия А 19:30 Рома 0 Аталанта 0 П1 3.60 Х 4.10 П2 1.94
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.00 Х 3.80 П2 2.20
Испания - Примера 20:00 Атлетико М 0 Уэска 0 П1 1.41 Х 4.70 П2 8.80
Германия - Бундеслига 20:00 Альба 0 Лёвен Брауншве 0
Португалия - Примейра 21:00 Портимоненсе 0 Бенфика 0 П1 6.90 Х 4.30 П2 1.52
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Лацио 0 П1 2.04 Х 3.70 П2 3.60
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Сельта 0 П1 1.92 Х 3.70 П2 4.10
Испания - Примера 22:00 Гранада 0 Эйбар 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.00
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Хетафе 0 П1 1.22 Х 6.70 П2 15.0
Португалия - Примейра 23:00 Порту 0 Витория Гимара 0
22 апреля 06:43

Флорентино Перес: Мы не боимся репрессий со стороны УЕФА или ФИФА

Ранее международные организации футбола пригрозили клубам-основателям Суперлиги исключением из всех турниров.

Президент «Реала» и глава Суперлиги Европы Флорентино Перес уверен, что новую лигу еще удастся запустить.

«Мы не боимся репрессий со стороны УЕФА или ФИФА. Если вы думаете, что Суперлига мертва, вы абсолютно ошибаетесь. Пока что из Суперлиги никто не вышел. Комиссию за это никто не заплатил. Подписанные контракты имеют обязательную силу», - приводит слова руководителя El Larguero.

Ранее «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Интер» заявили о выходе из состава участников Суперлиги. После этого руководство новой лиги объявило о приостановке проекта.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В соревновании должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.

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