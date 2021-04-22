Андреа Пирло: Аньелли поставил задачу квалифицироваться в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу своей команды над «Пармой» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Италии.

«Андреа Аньелли поговорил с нами перед игрой. Он попросил нас оставаться спокойными и по итогам сезона по пасть в четверку сильнейших, что позволит нам участвовать в Лиге чемпионов», - приводит слова специалиста Sky Sport Italia.

После этой игры туринский клуб поднялся на третью строчку, набрав 65 очков. «Парма» же располагается на 19-м месте - 20 баллов.