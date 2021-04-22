«Манчестер Сити» извинился перед болельщиками за вступление в Суперлигу

«Манчестер Сити» разослал личные электронные письма всем членам фан-клуба английского клуба с извинениями за участие в организации Суперлиги Европы.

Ранее «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Интер» заявили о выходе из состава участников Суперлиги. После этого руководство новой лиги объявило о приостановке проекта.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В соревновании должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.