Бензема стал лучшим ассистентом «Реала» в 21-м веке

В матче 31-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на выезде разгромил «Кадис» со счетом 3:0.

Лучшим игроком матча стал французский нападающий «сливочных» Карим Бензема, отличившийся забитым голом и двумя результативными передачами.

Таким образом, на счету француза стало 88 ассистов в рамках чемпионата Испании, это лучший показатель в «Реале» за 21-й век. Ранее рекордсменом по числу голевых пасов был португальский форвард Криштиану Роналду.

После этого матча «королевский» клуб возглавил таблицу Ла Лиги, набрав 70 очков. Такое же количество очков в активе мадридского «Атлетико», но у «матрасников» одна игра в запасе. «Кадис» же расположился на 13-й строчке - 36 баллов.