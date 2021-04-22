Алексей Сорокин: УЕФА допускает варианты увеличения квоты заполняемости стадиона

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин заявил, что квота заполняемости стадиона в Санкт-Петербурге может быть увеличена.

«УЕФА допускает варианты увеличения квоты, то есть любой город до 28 апреля может увеличить вместимость. Это можно сделать не на все матчи, видимо, а на какие-то отдельные. Это никак не обусловлено изначально. Если размышлять над этим, довольно странно то, что можно увеличить на одни матчи, тогда почему бы не увеличить на все?», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.