«Интер» и «Ювентус» поборются за форварда «Сассуоло» Распадори

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори может стать игроком одного из топ-клубов Серии А.

Как сообщает Calcio Mercato, 21-летнего итальянца хотят подписать «Интер» и «Ювентус». Отмечается, что обеих команд привлекает невысокий ценник за форварда – руководство «нероверди» готово отпустить своего игрока за 15 миллионов евро. Сделка может состояться ближайшим летом.

Распадори является воспитанником академии «Сассуоло». Вчера он принес победу команде в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:1), оформив дубль. В общей сложности футболист отыграл в нынешнем сезоне 24 матча, забил четыре гола и отдал один ассист. Его контракт истекает летом 2024-го.