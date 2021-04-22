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22 апреля 09:20
автор: Степан Шереметьев

Сорокин - о допуске иностранных болельщиков на Евро в Санкт-Петербурге: Вопрос прорабатывается

Для зарубежных фанатов будут действовать льготы и преференции, также им будет предоставлен безвизовый въезд в Россию.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин рассказал о работе над вопросом о допуске иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

«Идет проработка этого вопроса. Это исключительно прерогатива правительства РФ, мы надеемся на изменение действующих документов, но сейчас говорить об этом преждевременно.

Есть определенная процедура, сроки правительственных регламентов. Мы надеемся, что этот вопрос найдет свое разрешение в ближайшее время», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.

источник: ТАСС
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