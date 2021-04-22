Максим Ненахов: «Ахмат» должен был побеждать «Крылья Советов» в основное время

Правый защитник «Ахмата» Максим Ненахов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/2 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (0:0, 1:4 по пенальти).

Отметим, что 22-летний игрок провел на поле все 90 минут, заработав желтую карточке в конце первого тайма.

– Получилась настоящая кубковая игра. Все бились, было много единоборств и стыков, хотя и хороших моментов для того, чтобы забить тоже было достаточно. Сложно сказать, кто больше заслуживал выхода в финал. Думаю, мы должны были решать все в свою пользу в основное время, но к сожалению, не получилось забить. А в серии пенальти всегда огромную роль играет удача. Вчера она была на стороне соперника, – цитирует Ненахова Sport24.

Грозненский клуб стартовал в Кубке России с групповой стадии, где их соперниками стали ногинское «Знамя», а также «Шинник». Клуб из Чечни набрал пять очков и вышел в плей-офф турнира. Затем команда поочередно обыграла «Ростов» (1:0), и «Уфу» (1:0).

В РПЛ «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.