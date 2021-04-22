Магкеев - о матче «Локомотив» - ЦСКА: Победа это здорово, но главная игра впереди

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу своей команды в 1/2 финала Кубка страны над ЦСКА (3:0).

«Конечно, этой победе все очень рады, выход в финал это здорово, но все-таки главный матч в Кубке впереди. Поэтому нужно двигаться дальше, переключаться сейчас на игры чемпионата», - приводит слова хавбека «СЭ».

Магкеев находится в системе московского клуба с 2014 года, к играм основного состава начал привлекаться с сезона 2016/17.

В финале «Локомотив» сразится с самарскими «Крыльями Советов», которые обыграли грозненский «Ахмат» по пенальти. Матч состоится 14 мая в Нижнем Новгороде.