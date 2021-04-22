Антонио Конте: Суперлига? Игроки и так выжаты словно лимоны из-за загруженных календарей

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о Суперлиге Европы.

Ранее миланский клуб официально отказался участвовать в новом турнире.

– Считаю, что мы не должны забывать традиции. Историю необходимо уважать. При этом в УЕФА должны сделать правильные выводы из произошедшего, так как организация отдает лишь минимальную часть прибыли клубам, которые играют в их турнирах. Футболисты и так выжаты словно лимоны из-за загруженных календарей, а получают за это они совсем немного. Я считаю, что денежное распределение должно происходить по-другому, – цитирует Конте Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что шесть английских команд приняли решение выйти из состава участников Суперлиги из-за резкой критики УЕФА, ФИФА и всей футбольной общественности.

Затем руководство нового турнира опубликовало официальное заявление о приостановке проекта.