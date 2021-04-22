«Локомотив» получил предложение от «Краснодара» о трансфере Мухина

«Краснодар» сделал предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника Максима Мухина. Приводит информацию «Чемпионат», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

«Краснодарский клуб очень хочет приобрести полузащитника и предлагает Мухину очень хорошие условия», - сказал источник.

Сообщается, что пока «Локомотив» не устраивают условия, предложенные «Краснодаром», но переговоры продолжаются.

Напомним, что Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплева. В 16-летнем возрасте перешел в молодежную команду «Крыльев Советов», а в 2019 году перебрался в московский «Локомотив».

В нынешнем сезоне хавбек провел за железнодорожников восемь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.